Luis Enrique lâche ses réponses pour la fin du mercato du PSG

Amadou Diawara

Pour finaliser le recrutement du PSG, Luis Campos - le conseiller football parisien - s'activerait pour boucler les arrivées de Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et de Bradley Barcola (OL). Interrogé sur ces deux dossiers en conférence de presse, Luis Enrique - l'entraineur du club rouge et bleu - a lâché ses vérités.

Après avoir bouclé les signatures d'Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos, le PSG aimerait renforcer davantage son attaque d'ici la fin du mercato estival. En effet, Luis Campos s'activerait en coulisses pour finaliser deux nouveaux transferts dans le secteur offensif. Plus précisément, le conseiller football du PSG aimerait boucler les arrivées de Randal Kolo Muani (Eintracht) et de Bradley Barcola (OL).

Le PSG veut recruter Kolo Muani et Barcola

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique a été interrogé sur le mercato du PSG, plus précisément sur les potentielles signatures de Randal Kolo Muani (24 ans) et de Bradley Barcola (20 ans). Toutefois, le coach parisien a affirmé qu'il ne voulait pas se prononcer sur la situation de joueurs appartenant à d'autres clubs.

Transfert record, Mbappé et Neymar intouchables https://t.co/liD4OrDTlc pic.twitter.com/XSE0cp2yL2 — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

«On discute tous les jours des joueurs qui sont des options»