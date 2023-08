Le PSG reçoit un joli coup de main sur le mercato

Jean de Teyssière

Le mercato parisien aura été animé aussi bien dans le sens des départs que celui des arrivées. Le loft parisien se vide peu à peu, entre les transferts de Leandro Paredes et Abdou Diallo et la réintégration de Kylian Mbappé dans l'effectif principal. Et un autre membre du loft, Timothée Pembélé pourrait bien lui aussi partir, puisqu'un prêt à l'Eintracht Francfort est à l'étude.

Lancé en 2020 par Thomas Tuchel, le défenseur parisien Timothée Pembélée fait toujours partie du loft du PSG. Mais l'ancien Bordelais pourrait rapidement le quitter puisqu'un club allemand apprécie son profil de défenseur polyvalent...

Francfort veut Pembélé

Une ligne téléphonique directe a dû être mise en place entre Francfort et Paris. En plus des dossiers Kolo Muani et Ekitike, Le Parisien informe que le club allemand de l'Eintracht Francfort serait intéressé par Timothée Pembélé. Les discussions avec le PSG pour ce joueurs auraient même débuté il y a plusieurs semaines déjà.

Un prêt est à l'étude

Voulant se débarrasser de son joueur formé au club, le PSG avait pensé à plusieurs possibilités pour faire partir Pembélé. Plusieurs clubs de Ligue 1 étaient intéressés par son profil mais le natif de Beaumont-sur-Oise aurait privilégié un départ en Bundesliga. Un prêt avec option d'achat assorti d'une prolongation de contrat est à l'étude.