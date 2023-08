Coup de tonnerre, Mbappé va annoncer son départ du PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé ne devrait plus être un joueur du PSG à la fin du mercato estival. En effet, le numéro 7 parisien devrait annoncer son départ du club et faire ses adieux dans les prochains jours, et ce, lors d'une conférence de presse.

En guerre pendant plusieurs semaines, Kylian Mbappé et le PSG se sont rabibochés dernièrement. Après des discussions positives avec sa direction, le numéro 7 parisien a été sorti du loft et réintégré au groupe de Luis Enrique. D'ailleurs, Kylian Mbappé est entré en jeu samedi face à Toulouse, s'illustrant en inscrivant le premier but officiel du PSG cette saison.

Mbappé va quitter le PSG cet été

Malgré tout, Kylian Mbappé serait toujours concerné par un départ. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2024, le capitaine de l'équipe de France devrait changer de cap d'ici la fin du mercato estival. Une manière pour le PSG d'encaisser un chèque XXL et de ne pas voir son meilleur joueur partir librement et gratuitement dans un an.

Mbappé va annoncer son départ dans les prochains jours