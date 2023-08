Deux transferts en approche, le FC Nantes accélère

Alexis Brunet

Après une dernière saison compliquée, le début de championnat du FC Nantes n'est pas non plus très rassurant. Les hommes de Pierre Aristouy ont perdu leurs deux premiers matches. Lors de la troisième journée, les Canaris seront de plus opposés à l'AS Monaco, très en forme actuellement. Pour essayer de ne pas figurer dans les relégables à la fin de la saison, Nantes s'active sur le mercato, deux joueurs pourraient arriver prochainement.

Le FC Nantes n'est pas passé loin de la relégation la saison dernière. Le club de Waldemar Kita ne s'est sauvé que lors de la dernière journée, grâce à sa victoire 1-0 face à Angers. Pour le moment les Canaris ne sont pas plus à la fête en ce début de championnat, car ils ont perdu leurs deux premiers matches de Ligue 1 de la saison.

Plusieurs cadres sont partis du FC Nantes

Après une saison très compliquée, plusieurs cadres du FC Nantes ont quitté le club. Ludovic Blas a par exemple rejoint le Stade Rennais, et Andrei Girotto s'est engagé avec Al-Taawoun en Arabie saoudite. Nantes a donc grand besoin de se renforcer.

Le FC Nantes a trouvé le remplaçant de Girotto