Un joueur va au clash, le FC Nantes hallucine

Déjà en difficulté sur le plan défensif, le FC Nantes pourrait être contraint de se passer des services de Jean-Charles Castelletto. Le défenseur camerounais semble effectivement avoir l'intention d'aller au clash pour quitter les Canaris d'ici le 1er septembre. Une situation qui agace Pierre Aristouy, déçu du comportement de son joueur.

Sauvé in extremis la saison dernière, le FC Nantes ne surfe pourtant pas sur cette dynamique en ce début de saison. En effet, les Canaris se sont en effet inclinés contre Toulouse (1-2) et à Lille (0-2). Deux défaites inaugurales qui poussent la famille Kita à s'activer sur le mercato en attirant notamment coup sur coup Marquinhos et Adson. Néanmoins, le secteur défensif s'est amoindri avec le départ d'Andrei Girotto, joueur indispensable qui n'a pas été remplacé. Et un autre défenseur central ferait le forcing pour partir.

« Je l’ai vu pour la première fois, ça a l’air d’être un très bon joueur… » Le coach du FC Nantes fait des révélations lunaires sur le mercato d’été ! https://t.co/sl7bkkD0bO pic.twitter.com/9FGmN0RPFm — le10sport (@le10sport) August 24, 2023

Aristouy n'apprécie pas le comportement de Castelletto

En effet, Ouest-France a révélé que Jean-Charles Castelletto était prêt à aller au clash pour quitter le FC Nantes afin de tenter un nouveau défi. Présent en conférence de presse, Pierre Aristouy n'a pas caché sa déception. « Je pense que ce n’est jamais une bonne solution. Si problème il y a, il aurait pu être réglé depuis longtemps. Je ne suis pas adepte de ce genre de méthode. Ce qui m’intéresse, c’est l’intérêt du FC Nantes, et quand il est bafoué ça ne me plaît pas », assure l'entraîneur du FC Nantes qui se retrouve dans une situation délicate avant d'affronter l'équipe en forme de ce début de saison en Ligue 1, à savoir l'AS Monaco.

«Ce n’est pas le meilleur moyen de préparer le match»