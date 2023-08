RC Lens : Il donne une réponse finale pour son transfert !

Thomas Bourseau

Ayanda Sishuba (18 ans) aurait pu aller voir ailleurs de par sa cote sur le marché et les envies de dégraissage du RC Lens. Néanmoins, alors que le club nordiste va retrouver la Ligue des champions cette saison, son jeune milieu offensif aurait fait le choix de ne pas plier bagage afin de tenter de s'imposer dans le groupe de Franck Haise

Ça bouge au RC Lens. Après une saison XXL au cours de laquelle les Sang et Or ont décroché la deuxième place au classement de Ligue 1, derrière le PSG, synonyme de qualification directe pour la prochaine édition de la Ligue des champions, le club artésien n'a pas manqué de se renforcer afin de ne pas faire de la figuration sur la scène européenne. Lens va donc effectuer sa première participation en C1 depuis la saison 2022-2003 et s’est armé en conséquence.

Le départ d’une pépite pour dégraisser ?

Depuis le début de l’intersaison, le RC Lens a perdu deux cadres de sa campagne précédente dont Lois Openda, parti du côté du RB Leipzig, et notamment le milieu de terrain Seko Fofana. Afin de remplacer son serial buteur, Lens a misé sur une autre pépite de la saison dernière en Ligue 1 : Elye Wahi qui avait fait les beaux jours de Montpellier. La venue de Wahi aurait pu engendrer le départ du crack de 18 ans Ayanda Sishuba, numéro 10 des Lensois au vu de sa pré-saison active et remarquée.

Ayanda Sishuba a tranché, il reste au RC Lens