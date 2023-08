Le RC Lens dévoile les coulisses de son transfert record

Thibault Morlain

Devant pallier le départ de Loïs Openda, le RC Lens a bouclé le plus gros transfert de son histoire. Acheté pour 35M€ à Montpellier, Elye Wahi est donc le nouveau numéro 9 des Sang et Or. Désormais, Franck Haise va donc pouvoir compter sur cette nouvelle solution en attaque. Et l'entraîneur de Lens s'est d'ailleurs confié sur cette arrivée de Wahi.

Cet été, le RC Lens a perdu gros avec les départs de Seko Fofana et Loïs Openda. Le Belge a rejoint le RB Leipzig, laissant derrière lui un gros vide à la pointe de l'attaque après la saison qu'il venait de réaliser. Les Sang et Or avaient donc pour priorité de se trouver un nouveau numéro 9 et ils n'ont pas hésité à mettre le prix pour cela. Elye Wahi est arrivé de Montpellier et ayant été recruté pour 35M€, il est aujourd'hui la recrue la plus chère de l'histoire du RC Lens.

« On lui a parlé du projet »

Face au PSG ce samedi, Elye Wahi pourrait alors disputer son premier match sous le maillot du RC Lens. Un joli coup sur le marché de la part des Sang et Or. Ce jeudi en conférence de presse, Franck Haise a d'ailleurs été interrogé sur comment Lens avait réussi à convaincre Wahi. Devant les journalistes, il a avoué : « On lui a parlé du projet du club, de comment les 2 pouvaient grandir ensemble. Il y a un feeling aussi, le contact est bien passé ».

« Beaucoup de choses qui me plaisent chez lui »