« Je l’ai vu pour la première fois, ça a l’air d’être un très bon joueur… » Le coach du FC Nantes fait des révélations lunaires sur le mercato d’été !

Invité à s’exprimer en conférence de presse à la veille d’affronter l’AS Monaco, Pierre Aristouy a fait des révélations plus que surprenantes sur le mercato du FC Nantes. En témoigne, l’arrivée d’une pépite brésilienne nommée Adson, qu’il n’a jamais vu jouer jusque-là et dont il ignore presque tout…

Depuis que le FC Nantes est entre les mains de Waldemar Kita (2007), l’organisation du club est une véritable énigme. Pour les supporters, qui réclament inlassablement son départ (même après une victoire historique en Coupe de France), pour les joueurs et encore plus pour les dirigeants du club. Un « modèle » qui s’articule autour de la volonté d’un seul homme : Waldemar Kita. Partant du principe que c’est son « club », l’homme d’affaire décide de tout. Comme par exemple le recrutement des nouveaux joueurs.

« Je ne veux pas polémiquer… »

Présent en conférence de presse en veille de FC Nantes – AS Monaco, troisième journée de Ligue 1, Pierre Aristouy a bien évidemment été interrogé sur le mercato et l’arrivée d’une pépite brésilienne, Adson. Comme révélé par le10sport.com , Nantes a bouclé le deal en fin de semaine dernière contre un chèque dépassant les 5 millions d’euros. Un talent dont Pierre Aristouy, entraînement du club, ignore presque tout… « Je l’ai vu pour la première fois (ce jeudi), ça a l’air d’être un très bon joueur… » Une déclaration qui indique clairement que ce n’est pas un joueur de son choix et qu’il lui a été imposé. Au point de ne pas être consulté pour ce mercato d’été ? « Je pense que vous connaissez la réponse à cette question. Pour la très grande majorité, c’est validé. Après, je ne veux pas polémiquer… »

Kita tout puissant

Autre moment de gêne en conférence de presse lorsque Pierre Aristouy parle de la prochaine recrue du FC Nantes, l’attaquant du Stade Rennais, Mathis Abline, qui va être prêté une saison. Nos confrères de Ouest-France rapportent que le jeune français ne correspond pas au profil recherché par Aristouy : « Je ne suis pas sûr que ce soit ses qualités premières, même si c’est un très bon joueur de foot. Je pense qu’il sait prendre la vitesse et la profondeur mais je le vois plus avoir du lien avec les autres. Il n’a pas le profil d’un Kolo Muani ou d’un Mbappé ».

Aristouy sur la sellette ?

Pierre Aristouy confirme donc ne pas être consulté sur le mercato du FC Nantes et découvre même, parfois, les joueurs mis à sa disposition en même temps que le grand public. Après avoir collectionné 18 entraîneurs depuis 2007, Waldemar Kita ne semble pas tirer les enseignements de ses nombreuses erreurs passées. Après avoir frôlé la catastrophe la saison dernière avec un maintien miraculeux acquis à la dernière journée, son FCN repart en 2023-2024 sur un fond de crise. Pierre Aristouy, avant même le début de saison, était menacé. Et il apparaît plus que jamais sur la sellette après cette conférence de presse lunaire…