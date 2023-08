PSG : Le clan Neymar sort du silence après son transfert

Alexis Brunet

Après six années au PSG, Neymar a finalement décidé de quitter le PSG. Le Brésilien a rejoint le club d'Al-Hilal, pour un contrat de deux saisons et un énorme salaire à la clé. En Arabie saoudite, l'attaquant aura sans doute moins de pression et il pourra passer plus de temps avec sa famille. Ce sont en tout cas les raisons qui auraient été données par l'ancien Barcelonais à son ami Gabriel Rodrigues.

C'est à coup sûr l'un des transferts de l'été. Après Lionel Messi, Neymar a lui aussi quitté le PSG. Le Brésilien a rejoint le club d'Al-Hilal en Arabie saoudite. Ce dernier aurait bien voulu revenir du côté du FC Barcelone, mais finalement cette opportunité est tombée à l'eau, notamment à cause des difficultés financières du Barça.

Moins de pression à Al-Hilal pour Neymar

En faisant le pari de débarquer en Arabie saoudite, Neymar a fait une croix sur la Ligue des champions, et un championnat compétitif. Mais d'après Gabriel Rodrigues, ami de l'attaquant, interrogé par ESPN , cela lui évitera une grosse pression, et lui permettra de passer plus de temps avec sa famille. « Ce qu'il m'a dit, c'est : je suis heureux, je vais élever ma fille ici, je vais passer un peu de temps avec ma famille ici en Arabie saoudite, et puis je verrai ce qui se passera. Là-bas, il sera loin de toute cette pression, de tout ça, bien sûr, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux. »

Difficile de dire non à un tel contrat