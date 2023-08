Poussé dehors par le PSG, il peut rejoindre Neymar

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Georginio Wijnaldum serait poussé vers la sortie par sa direction. Et cela tombe plutôt bien, puisque l'international néerlandais ne manquerait pas de prétendants. En effet, Georgionio Wijnaldum aurait la possibilité de migrer vers la Turquie ou de rejoindre Neymar en Arabie Saoudite.

En fin de contrat avec Liverpool le 30 juin 2021, Georginio Wijnaldum a rejoint le PSG librement et gratuitement. Toutefois, sa première saison à Paris ne s'est pas du tout passée comme il l'imaginait. En effet, Georginio Wijnaldum était en grande difficulté lors de l'exercice 2021-2022. A tel point qu'il est devenu indésirable l'été dernier.

Mercato : L’Arabie Saoudite menace un transfert du PSG, c’est inattendu https://t.co/snU97d4ucQ pic.twitter.com/iCAocHnohh — le10sport (@le10sport) August 24, 2023

Des clubs saoudiens et turcs en pincent pour Wijnaldum

Poussé vers la sortie lors de l'intersaison 2022, Georginio Wijnaldum a été prêté à l'AS Rome la saison dernière. De retour à Paris depuis quelques semaines, le milieu de terrain de 32 ans ne serait toujours pas désiré au PSG. En effet, le club de la capitale serait déterminé à vendre Georginio Wijnaldum, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, lors de cette fenêtre de transferts. Et il pourrait rejoindre Neymar en Arabie Saoudite.

Wijnaldum pourrait retrouver Neymar en Arabie Saoudite