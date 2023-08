PSG : Il va rejoindre Mbappé, Deschamps l'interpelle

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani devrait rejoindre le PSG d'ici la fin du mercato estival. Alors que l'ancien du FC Nantes pourrait retrouver Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé à Paris, Didier Deschamps a pris position. Comme l'a affirmé le sélectionneur de l'équipe de France, Randal Kolo Muani ne sera pas avantagé dans la hiérarchie de ses attaquants s'il évolue avec ses deux compatriotes au PSG.

Après avoir officialisé la signature de Gonçalo Ramos, le PSG aimerait s'offrir un deuxième avant-centre. En effet, le club de la capitale s'activerait en coulisses pour finaliser le transfert de Randal Kolo Muani d'ici la fin du mercato estival, prévue le 1er septembre.

«Rien ne remplace le vécu»

Alors qu'il devrait finir par s'engager en faveur du PSG cet été, Randal Kolo Muani pourrait évoluer avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé dans l'attaque parisienne, deux de ses compatriotes et coéquipiers en équipe de France. Malgré tout, le numéro 9 de l'Eintracht Francfort ne sera pas assuré de devancer Olivier Giroud dans la hiérarchie des buteurs des Bleus d'après Didier Deschamps. « Kylian Mbappé va jouer au PSG avec Ousmane Dembélé et potentiellement Randal Kolo Muani, qu'est-ce que ça change pour vous ? Le fait de pouvoir se côtoyer au quotidien, ça ne peut être que positif. S'ils ont un vécu en club, tant mieux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont jouer systématiquement, mais rien ne remplace le vécu. Ce n'est pas un critère de sélection, mais c'est un plus. Le premier critère, c'est la performance par rapport à la concurrence. Mais qu'ils puissent peaufiner des automatismes, c'est un plus » , a précisé le sélectionneur tricolore lors d'un entretien accordé à L'Equipe .

«Ce n'est pas un critère de sélection, mais c'est un plus»