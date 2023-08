Le PSG doit-il tout faire pour ces deux transferts ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que très actif depuis l'ouverture du mercato, le PSG souhaite poursuivre son recrutement, notamment dans le secteur offensif. Dans cette optique, deux pistes semblent brûlantes du côté du club de la capitale à savoir celles menant à Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et Bradley Barcola (OL). Mais les Parisiens ont-ils raison de faire le forcing pour ces deux joueurs ?

Comme attendu, le PSG a frappé très fort sur le mercato en se renforçant dans tous les secteurs de jeu, notamment sur le front de l'attaque. En effet, Marco Asensio, Lee Kang-In, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos ont signé au PSG, compensant ainsi les départs de Neymar et Lionel Messi. Et pourtant, malgré le retour de Kylian Mbappé, Luis Campos continue de s'activer pour se renforcer dans le secteur offensif. Deux pistes reviennent ainsi avec insistance, à savoir celles menant à Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et Bradley Barcola (OL). Mais est-ce une bonne solution ?

Luis Enrique dévoile un atout majeur au PSG https://t.co/YnDRtG7xeV pic.twitter.com/SUeFea3Ol2 — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

Kolo Muani : Francfort réclame 100M€

Mais ces dossiers s'annoncent compliqués. Et pour cause, concernant Randal Kolo Muani, l'Eintracht Francfort réclamerait 100M€, bonus compris, pour lâcher un joueur arrivé libre il y a un an en provenance du FC Nantes. Une somme sur laquelle le PSG ne compte pas s'aligner malgré l'accord avec l'attaquant français pour un contrat de 5 ans. Une première offre estimée à 60M€ aurait même été refusée par le club allemand.

Barcola : L'OL agace le PSG