Verratti viré, le PSG agace l’Italie

Axel Cornic

L’histoire entre le Paris Saint-Germain et Marco Verratti, qui dure depuis plus de dix ans, pourrait bien se terminer en cette fin de mercato estival. L’Italien est poussé vers la sortie et semble avoir plusieurs options actuellement, en Arabie Saoudite comme en Europe. Pour le moment aucune ne semble pourtant se préciser et de l’autre côté des Alpes on commencerait à grincer des dents.

On pourrait bien ne plus voir Marco Verratti sous les couleurs du PSG. En tout cas après deux journées de Ligue 1, on n’a toujours pas vu l’international italien, qui s’entraine pourtant avec le reste du groupe dans le tout nouveau centre de Poissy. Un départ serait souhaité en interne, mais le temps passe et à seulement quelques jours de la fin du mercato Verratti est toujours au PSG.

Ça s’anime enfin en Europe pour Marco Verratti

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , les choses pourraient bientôt bouger, avec plusieurs clubs européens qui souhaiteraient tenter leur chance avec Verratti. Cela serait notamment le cas de Manchester United, du Bayern Munich, de l’Atlético de Madrid et de Galatasaray. A noter que la piste saoudienne n’est pas du tout à exclure, puisque Al Hilal planifierait une nouvelle offensive pour recruter une nouvelle star du PSG, après Neymar.

Luciano Spalletti aimerait y voir plus clair