Transfert acté au PSG, cet indice le prouve

Alors que le PSG a réussi à se débarrasser de Neymar, les regards se tournent maintenant vers Marco Verratti. En instance de départ, l'Italien n'a toujours pas joué avec l'équipe de Luis Enrique en Ligue 1. On pourrait d'ailleurs ne pas le revoir sous le maillot parisien puisqu'un transfert avant le 1er septembre pourrait intervenir. Partira ? Ne partira pas ? Daniel Riolo n'a lui aucun doute : Verratti va s'en aller.

Recruté dans l'anonymat le plus total en 2012 par le PSG, Marco Verratti, arrivé de Pescara, s'est rapidement imposé comme l'un des chouchous du Parc des Princes. Toutefois, ces dernières années, l'Italien a de plus en plus été critiqué. Et voilà que cet été, le divorce pourrait être prononcé entre Verratti et le PSG. Malgré un contrat jusqu'en 2026 avec le club de la capitale, le milieu de terrain pourrait quitter l'effectif de Luis Enrique. Le temps presse néanmoins et pour le moment, aucun accord n'a été trouvé en vue d'un potentiel transfert.

Départ acté du PSG ?

L'avenir de Marco Verratti fait l'objet de différentes rumeurs. Alors qu'on s'interroge concernant un potentiel départ du PSG, Daniel Riolo l'assure : l'Italien va s'en aller. Rebondissant sur l'absence de Verratti parmi les vice-capitaines du PSG, il a lâché au micro de L'After Foot : « C'est normal, il va quitter le club. Il ne voulait pas être capitaine ! ».

L'Arabie Saoudite ou le Qatar pour Verratti ?

Voilà donc l'indice qui acterait le départ de Marco Verratti du PSG. Reste maintenant à savoir où rebondira l'Italien. Depuis plusieurs semaines maintenant, on l'annonce du côté de l'Arabie Saoudite. Après Neymar, Al-Hilal espère recruter Verratti, mais jusqu'à présent, les offres proposées par le club saoudien n'ont pas convaincu le PSG. Et à défaut d'aller en Arabie Saoudite, Marco Verratti pourrait rejoindre le Qatar. En effet, il a également été révélé que le club d'Al Arabi pensait lui aussi au milieu de terrain parisien. A suivre...