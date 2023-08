Mercato : Le PSG n’en veut plus, une réunion au sommet est annoncée

Benjamin Labrousse

Après de nombreuses arrivées lors de ce mercato estival, le PSG pourrait poursuivre le dégraissage de son effectif. Auteur d’une première saison très compliquée à Paris, Hugo Ekitike est annoncé sur le départ, et possède plusieurs prétendants dont West Ham. Les dirigeants des Hammers ont d’ailleurs déjà planifié une discussion entre l’entraîneur du club anglais et le buteur de 21 ans.

Si le mercato estival se clôturera dans quelques jours, de nombreuses transactions pourraient se produire, notamment du côté du PSG. Alors que le club parisien espère rapidement pouvoir boucler les arrivées de Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et de Bradley Barcola (OL), plusieurs départs pourraient également avoir lieu. C’est le cas notamment pour Marco Verratti qui se rapproche de l’Arabie Saoudite, mais également d’Hugo Ekitike. Avec la signature de Gonçalo Ramos et sans doute celle de Randal Kolo Muani, l’ancien buteur du Stade de Reims n’entre clairement plus dans les plans du PSG pour cette saison.

West Ham avance dans le dossier Ekitike

Mais désormais, quid de l’avenir d’Hugo Ekitike ? Bonne nouvelle pour le PSG, l’attaquant de 21 ans possède plusieurs prétendants sur le marché des transferts. Récemment, Sports Zone faisait état d’une offre d’Everton à hauteur de 35M€ pour Ekitike. Mais selon les dernières indiscrétions de FootMercato , c’est désormais West Ham qui tiendrait la corde pour la signature de l’ancien rémois. Le directeur sportif des Hammers Tim Steidten, se serait même déjà entretenu avec Hugo Ekitike sans doute afin de lui présenter le projet du club anglais.

Hugo Ekitike va discuter avec l’entraîneur de West Ham

Hugo Ekitike pourrait ainsi découvrir la Premier League cette saison. Et si l’attaquant du PSG s’est entretenu avec le directeur sportif de West Ham, ce dernier devrait également avoir une discussion avec l’entraîneur David Moyes. Une réunion entre les deux hommes est déjà planifiée du côté de West Ham. A suivre…