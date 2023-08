Ce buteur du PSG a une préférence pour son transfert

Amadou Diawara

Poussé vers la sortie par le PSG, Hugo Ekitike aurait l'embarras du choix pour son avenir. En effet, le crack français de 21 ans serait suivi par l'AC Milan, West Ham et l'Eintracht Francfort. Et à en croire la presse italienne, Hugo Ekitike préférerait évoluer en Serie A, plutôt qu'en Premier League ou en Bundesliga en 2023-2024.

Arrivé au PSG il y a seulement un an, Hugo Ekitike ne devrait plus faire long feu dans la capitale française. En effet, la direction rouge et bleu aimerait se débarrasser de son numéro 44 lors de ce mercato estival. Ce qui aurait alarmé plusieurs clubs européens.

Ekitike a la cote en Europe

Conscients de la situation d'Hugo Ekitike, l'AC Milan, West Ham et l'Eintracht Francfort seraient à la lutte pour boucler son transfert. Et à en croire la presse italienne, l'attaquant du PSG aurait déjà tranché entre ces trois équipes.

Ekitike préfère rejoindre l'Italie