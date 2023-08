Un transfert à 18M€ validé par l'OM

Axel Cornic

La fin de ce mercato estival est très agitée pour l’Olympique de Marseille, qui a récemment annoncé l’arrivée de Joaquin Correa et qui semble travailler également sur une arrivée de Musa Barrow. Mais c’est surtout sur les départs que les choses pourraient bouger, puisque Mattéo Guendouzi est annoncé toujours plus proche d’un transfert, avec la Lazio qui travaillerait d’arrache-pied afin de l’offrir à Maurizio Sarri.

L’élimination de l’OM dans les qualifications à la Ligue des Champions change la donne pour Pablo Longoria, qui va devoir réduire son effectif et faire quelques sacrifices sans la plus prestigieuse compétition européenne. Cela concernerait notamment Mattéo Guendouzi, puisqu’il est actuellement le joueur marseillais avec la plus grosse valeur marchande.

Guendouzi se rapprocherait de la Lazio

Le site spécialisé Transfermarkt évalue l’international français à 25M€, mais finalement l’OM en réclamerait près de 20M€. Guendouzi pourrait toutefois partir pour moins cher, puisque La Gazzetta dello Sport laisse entendre qu’un compromis pourrait être trouvé avec la Lazio, qui aurait récemment formulé une offre de 18M€. A noter que cette piste viendrait directement de l'entraineur laziale Maurizio Sarri, qui insisterait depuis plusieurs jours auprès de ses dirigeants afin qu’ils fassent quelque chose pour le milieu de l’OM, dont il serait fan depuis son explosion à Arsenal.

L’OM pourrait encaisser moins de 20M€