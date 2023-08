L’OM lâche sa réponse pour ce transfert inattendu

Hugo Chirossel

Prêté la saison dernière par Manchester United, Eric Bailly n’a pas été conservé par l’OM en fin de saison dernière, malgré une option d’achat estimée à 10M€. L’international ivoirien est donc de retour chez les Red Devils, où il lui reste un an de contrat, mais dernièrement, son nom a été évoqué pour un possible retour à Marseille. Une piste qui ne serait en réalité pas vraiment d’actualité.

Il va encore y avoir du mouvement à l’OM lors de la dernière semaine de mercato estival, notamment dans le sens des départs. Matteo Guendouzi est annoncé proche de rejoindre la Lazio, avec qui il aurait déjà trouvé un accord contractuel et qui doit désormais s’entendre avec l’Olympique de Marseille.

Guendouzi : Une offre de 20M€ va partir, l'OM peut jubiler https://t.co/tbhLICGDKs pic.twitter.com/SFpajkmmGh — le10sport (@le10sport) August 26, 2023

L’OM prépare un échange avec Lorient

Un an seulement après son arrivée, Isaak Touré pourrait quant à lui déjà s’en aller. De retour après un prêt de six mois à l’AJ Auxerre, il pourrait faire l’objet d’un échange avec Lorient, qui verrait Bamo Meïté faire le chemin inverse, d'après Foot Mercato . Toujours en ce qui concerne la défense centrale, Sky Sports indiquait vendredi que l’OM pensait à un retour d’Eric Bailly.

Un retour de Bailly à l’étude ? La réponse de l’OM