Transferts : Une opération surprise se prépare à l’OM

Hugo Chirossel

Alors que l’OM a officialisé vendredi soir la signature de Joaquin Correa en provenance de l’Inter Milan, d’autres mouvements devraient avoir lieu durant la dernière semaine de mercato estival. En ce sens, les dirigeants marseillais sont en train de préparer un échange avec Lorient, qui verrait Isaak Touré rejoindre les Merlus.

Il ne fallait pas se coucher tard vendredi soir pour les supporters marseillais afin de voir l’officialisation de l’arrivée de Joaquin Correa. Le club marseillais a annoncé la venue de l’international argentin en provenance de l’Inter Milan aux alentours de minuit, lui qui débarque dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire sous certaines conditions.

Guendouzi : Une offre de 20M€ va partir, l'OM peut jubiler https://t.co/tbhLICGDKs pic.twitter.com/SFpajkmmGh — le10sport (@le10sport) August 26, 2023

Touré pourrait quitter l’OM

Joaquin Correa est donc la septième recrue de l’OM en cette période de mercato estival. Il ne reste plus qu’une semaine avant sa fermeture et les dirigeants marseillais sont toujours au travail afin de compléter l’effectif et se séparer de certains joueurs. Une situation qui pourrait concerner Isaak Touré, sous contrat jusqu’en juin 2027, mais qui fait l’objet d’intérêts en Ligue 1 notamment.

Un échange avec Lorient pour Meïté ?