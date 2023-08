L’entraîneur de l’OM a tranché pour ce transfert surprise

Hugo Chirossel

Après avoir bouclé l’arrivée de Joaquin Correa en provenance de l’Inter Milan, c’est désormais dans le secteur défensif qu'il devrait y avoir du mouvement à l’OM en cette fin de mercato estival. En ce sens, les dirigeants marseillais penseraient à faire revenir Eric Bailly, une piste qui serait validée par Marcelino.

Tard dans la soirée de vendredi, l’OM a officialisé l’arrivée de sa septième recrue estivale. Joaquin Correa a été recruté en provenance de l’Inter Milan, dans le cadre d’un prêt payant de 2M€, assorti d’une option d’achat de 10M€ devenant obligatoire sous certaines conditions.

Un transfert à 18M€ validé par l'OM https://t.co/1VKy2Wh9HX pic.twitter.com/gqKqdM7NRE — le10sport (@le10sport) August 26, 2023

Un retour de Bailly à l’étude ?

Après Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, l’OM s’est donc attaché les services d’un nouveau renfort offensif. Désormais, c’est la défense qui devrait faire l’objet de changements, alors que le marché des transferts fermera ses portes dans une semaine. Dans cette optique, Sky Sports indiquait vendredi que les dirigeants marseillais penseraient à faire revenir Eric Bailly.

Marcelino valide Bailly

Prêté la saison passée, l’international ivoirien n’a pas été conservé par l’OM et a fait son retour à Manchester United, où il lui reste un an de contrat. D’après les informations du journaliste Rudy Galetti, la piste menant à Eric Bailly serait bel et bien d’actualité et l’Olympique de Marseille pourrait bientôt passer à l’action. Marcelino, qui a connu le défenseur de 29 ans à Villarreal, apprécierait son profil.