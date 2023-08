Un ancien de l'OM à l'origine d'un transfert au PSG

La rédaction

Le Paris Saint-Germain a surpris tout le monde cet été, en changeant totalement de visage avec des nouvelles recrues, mais surtout des ventes. Ça ne devrait pas changer en cette fin de mercato, avec un jeune joueur du club qui pourrait prendre la direction de la Serie A dans les prochains jours.

Une fois n’est pas coutume, le PSG a montré qu’il savait vendre. Après une saison compliquée la direction a décidé de faire table rase pour tout reconstruire et le transfert de Neymar vers l’Arabie Saoudite a notamment été l’un des gros coups de l’été. Les Parisiens ont en effet réussi à récupérer 90M€, ce qui semblait inespéré vu la trajectoire récente prise par la star brésilienne.

PSG : En direct, il annonce le verdict pour Mbappé https://t.co/x8lnqxOEc1 pic.twitter.com/Vl5YYCqTF9 — le10sport (@le10sport) August 27, 2023

Une quinzaine de départs au PSG

Le PSG a également réussi à raccourcir sa liste d’indésirables en laissant filer Renato Sanches ainsi que Leandro Paredes vers l’AS Roma, ou encore El Chadaille Bitshiabu vers le RB Leipzig et Mauro Icardi à Galatasaray. Au total, le club de la capitale aura empoché plus de 140M€.

Pembélé le prochain ?

L’opération départs pourrait continuer avec Timothée Pembélé, qui sort d'une grave blessure au genou subie en décembre dernier. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le Genoa serait en négociations avancées avec le PSG pour l’arrière droit de 20 ans, qui pourrait se relancer en Serie A.

La passe décisive involontaire de Rudi Garcia

Si ce deal est bouclé les Parisiens pourront remercier Rudi Garcia, ancien coach de l’OM ou de l’OL actuellement au Napoli. Le quotidien italien nous apprend en effet que c’est justement son refus de lâcher Alessandro Zanoli, qui aurait poussé le Genoa à foncer sur Pembélé.