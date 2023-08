EXCLU - Mercato : Rennes, OL, Ajax... Décision imminente pour Mikautadze !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Chaudement courtisé par cinq clubs, qui ont tous transmis une offre, Georges Mikautadze va prendre sa décision. Selon nos informations, le verdict est imminent pour la pépite du FC Metz, qui va devoir trancher entre Sheffield, Lazio Rome, Ajax, OL et Rennes.

Le dossier Mikautadze s’accélère. A quelques jours de la fin du mercato estival, la dernière ligne droite a réuni cinq clubs pour la pépite du FC Metz. Révélées en exclusivité par le10sport.com , les offres de deux clubs étrangers, les premiers à avoir dégainé dans ce dossier. Il s’agit de l’écurie anglaise de Sheffield, qui a proposé 18 millions d’euros. Et la Lazio Rome, dont la proposition approche les 15 millions d’euros. Plus récemment, l’OL et Rennes ont offert chacun 20 millions d’euros.

L’Ajax est bien là

Un cinquième club figure bien à la liste des prétendants pour Georges Mikautadze. Comme l’affirme le Telegraaf , l’Ajax Amsterdam est positionné sur le Géorgien de 22 ans. Et il faudra compter avec le club néerlandais dans les prochaines heures. Car, selon nos sources, le choix du joueur est imminent.

EXCLU @le10sport : Pour Mikautadze, le Stade Rennais propose un transfert de 20 M€ + la possibilité au FC Metz de garder le joueur en prêt une saison !On en parle à 16h sur https://t.co/kK6q5fpgnp — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 26, 2023

Décision prise ce lundi ?

En effet, le10sport.com est en mesure d’affirmer que le dossier Mikautadze va connaître son épilogue en début de semaine. Ce lundi, le joueur et son entourage doivent prendre une décision. Poursuivre en France, dans un club qui compte à ses yeux, comme l’OL (il est né et a joué à Lyon). Ou opter pour l’option rennaise, qui propose à Metz de l’acheter maintenant puis de le laisser en prêt une saison. Enfin, choisir le frisson de l’étranger, à Sheffield, Rome ou l’Ajax. La balle est dans son camp.