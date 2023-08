EXCLU - Mercato : Le plan du Stade Rennais pour Mikautadze

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le FC Metz a reçu deux offres de transfert pour sa pépite, George Mikautadze. L’Olympique Lyonnais est à l’origine d’une d’entre elle. Mais le Stade Rennais est également de la partie, avec un plan qui pourrait clairement séduire le joueur comme l’écurie messine…

Si le mercato estival ferme ses portes dans une semaine, il reste encore beaucoup de dossiers à faire. Celui du FC Metz, avec le phénomène George Mikautadze, promet d’être agité jusqu’au bout. Après avoir reçu des offres de l’étranger (Sheffield propose 18 millions d’euros, la Lazio Rome s’approche des 15 millions d’euros), les Messins ont vu deux clubs français dégainer. Comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité, Lyon et Rennes ont offert 20 millions d’euros.

Rennes a une idée en tête

Si l’Olympique Lyonnais souhaite miser sur l’enfant du pays, George Mikautadze étant né à Lyon et a connu les équipes de jeunes des Gones, c’est pour prendre la suite de Bradley Barcola, dont le départ se précise de jour en jour. Mais pour Rennes, c’est un tout autre plan qui se dessine. En effet, selon nos informations, les Bretons proposent un transfert sec de 20 millions d’euros, avec la possibilité de garder George Mikautadze en prêt, une saison.

Un joueur d’avenir

Le secteur offensif du Stade Rennais est plein, Bruno Genesio a largement ce qu’il faut pour cette saison 2023-2024. George Mikautadze est considéré comme un joueur d’avenir qui peut apporter un vrai plus au club à moyen terme. En restant à Metz, le club qui l’a fait éclore, le Géorgien pourrait poursuivre sa maturation et confirmer son talent une saison de plus dans un environnement qu’il connait par cœur. Un atout pour le convaincre de choisir Rennes, tout comme Metz ? Réponse dans les prochains jours…