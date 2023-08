EXCLU - Mercato : Rennes et Lyon dégainent une grosse offre pour une pépite de Ligue 1 !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Dans le sprint final du mercato estival, les clubs de Ligue 1 tentent de faire les meilleures affaires possibles. C’est le cas de l’Olympique Lyonnais, qui a clairement besoin d’étoffer son effectif pour corriger le tir d’un début de saison manqué. Voici nos informations sur un dossier chaud des Lyonnais, en concurrence frontale avec le Stade Rennais.

Deux matchs. Deux défaites. Difficile de faire pire que le début de saison de l’OL pour Laurent Blanc. Un entraîneur sur le fil qui réclame des renforts d’ici la fin du mercato estival. D’autant plus que le club pourrait enregistrer le départ d’une nouvelle pépite, en la personne de Bradley Barcola. Comme révélé par le10sport.com, et confirmé par plusieurs de nos confrères, le PSG est en très bonne place pour signer l’espoir tricolore.

L’OL dégaine 20 M€ !

Dans la perspective d’un départ de Bradley Barcola, qui apparait de plus en plus probable au regard des échanges réguliers avec le PSG (et le travail de Jorge Mendes, agent du joueur et proche du club parisien), l’OL a ciblé un talent de Ligue 1 pour lui succéder. Ce joueur n’est autre qu’un natif de la région lyonnais et ancien du club gone : Georges Mikautadze ! Nos sources confirment que l’OL a enfin transmis une offre de transfert au FC Metz. Un montant qui approche les 20 millions d’euros, soit la somme souhaitée par le club messin.

L’OM ne bouge pas, Sheffield toujours là

L’intérêt de l’OL pour George Mikautadze a été révélé par le10sport.com le 1er juin 2023. Mais depuis deux mois, les Lyonnais n’ont pas bougé le petit doigt. Même chose pour l’OM, où Pablo Longoria a pris des renseignements sur la pépite messine mais sans transmettre d’offre. En revanche, à l’étranger, deux clubs ont transmis des propositions. Sheffield United a offert 18 M€. La Lazio Rome s’est approché des 15 millions d’euros. Plus récemment, West Ham a échangé avec l’entourage du joueur.

EXCLU - Mercato : 35M€, Ekitike, Barcola… Un deal uniquement financier entre le PSG et l’OL ? https://t.co/rcbRHwULI9 pic.twitter.com/cMcHOpN1xI — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

Une offre du Stade Rennais