PSG : Cet accord qui bloque le transfert de Verratti

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Marco Verratti est poussé vers la sortie par sa direction. Alerté par la situation de l'international italien, Al Arabi tenterait de le convaincre de migrer vers le Qatar. Toutefois, Marco Verratti aurait déjà donné son accord à Al Hilal, qui aurait vidé son enveloppe allouée au recrutement estival.

Lors de l'été 2012, Marco Verratti a quitté Pescara et la Serie B italienne pour s'envoler vers Paris et s'engager en faveur du PSG. Onze années plus tard, le milieu de terrain italien défend toujours les couleurs rouge et bleu. Toutefois, Marco Verratti pourrait ne plus faire long feu au PSG et ne plus jamais fouler la pelouse du Parc des Princes.

Après Diallo, Al Arabi veut recruter Verratti

Après s'être débarrassé de Neymar, qui s'est engagé en faveur d'Al Hilal pour une somme proche de 90M€, le PSG aimerait se séparer de Marco Verratti. Et heureusement pour le club de la capitale, son numéro 6 dispose encore d'une belle cote de popularité sur le marché. D'ailleurs, à en croire Sports Zone , Marco Verratti susciterait l'intérêt d'Al Arabi. Le club qatarien venant d'accueillir un autre joueur du PSG : Abdou Diallo.

Al Arabi bloqué par l'accord entre Verratti et Al Hilal ?