Le PSG vend la mèche pour le transfert d’une star ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Marco Verratti n’entre plus du tout dans les plans du PSG et semble donc partant en cette fin de mercato estival. Luis Enrique s’est confié sans détour à ce sujet, et le technicien catalan laisse effectivement entendre qu’en dépit des grandes qualités de l’international italien, il a déjà statué sur son cas.

Malgré une prolongation de contrat jusqu’en 2026 qui avait été officialisée en décembre dernier, Marco Verratti semble plus proche que jamais de la sortie au PSG. Le milieu de terrain italien de 30 ans, dont Luis Enrique est pourtant un fan de longue date, ne semble pas vraiment entrer dans les plans du nouvel entraîneur parisien.

« Je maintiens privé les discussions »

Interrogé vendredi en conférence de presse, Luis Enrique s’est confié sans détour sur le cas Verratti, et l’entraîneur du PSG continue de brouiller les pistes sur ce dossier brûlant du mercato : « Il travaille avec le reste de l'équipe. Il est dans l'effectif. J'ai pour habitude de maintenir privé les discussions. En revanche, je vous avais dit que vous verrez sur le terrain ce que je pensais. J'insiste, le travail avec Verratti est merveilleux à la fois en tant que joueur mais aussi comme homme. Je lui donne 10/10. Il a un très bon comportement », a-t-il expliqué.

Verratti vers Al-Hilal ?

Luis Enrique a donc peut-être vendu la mèche en ce qui concerne le futur départ de Marco Verratti, qui est annoncé avec insistance dans le viseur de l’écurie saoudienne d’Al-Hilal. Affaire à suivre…