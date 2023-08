Le vestiaire de l’OM lance un défi au PSG !

Baptiste Berkowicz

Malgré l'élimination prématurée en barrage de la Ligue des Champions, l'OM continue d'avoir des ambitions pour cette saison. Le club phocéen possède sept points en trois rencontres de Ligue 1 et pointe à la deuxième place du classement. Jonathan Clauss, le latéral marseillais, affiche un objectif clair à ses coéquipiers : jouer le titre cette saison.

L'OM ne baisse pas la tête. Alors que les Marseillais avaient fait de la qualification pour la Ligue des Champions un objectif prioritaire, les joueurs de Marcelino ont dû digérer l'élimination précoce face au Panathinaïkós. Après un début de saison en championnat de France où les Olympiens sont parvenus à décrocher sept points en trois rencontres, les ambitions de l'OM sont plus que jamais élevées.

« Oui j'ai envie d'aller jouer le titre »

Invité du Canal Football Club , Jonathan Clauss a été interrogé sur les ambitions de l'OM cette saison en Ligue 1. Le latéral marseillais ne cache pas la volonté du club phocéen de jouer le titre : « Le titre ? Je vois la qualité des mecs qui sont dans notre vestiaire, et avec cette qualité là, oui j'ai envie d'aller jouer le titre. On a tous envie d'aller jouer le titre. Après est-ce que ça se fera ou est-ce qu'on aura la possibilité, ça on ne sait pas, mais cette ville et ce club le mérite donc on se doit de faire le maximum ». Candidat évident au titre, le PSG est prévenu.

Un effectif encore incertain pour l'OM

Pablo Longoria a bousculé l'effectif marseillais dans les grandes largeurs. À commencer par le banc où le départ d'Igor Tudor a été remplacé par l'arrivée de Marcelino. Des recrues importantes ont également débarqué à l'OM comme Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi ou encore Iliman Ndiaye. Malgré la fermeture imminente du marché des transferts, le mercato marseillais pourrait encore réserver des surprises. Les dossiers d'Azzedine Ounahi et de Matteo Guendouzi sont notamment d'actualité.