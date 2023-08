Fiasco à l'OM, ce joueur dénonce une malédiction

Amadou Diawara

Pour espérer se qualifier pour la Ligue des Champions 2023-2024, l'OM devait se défaire du Panathinaïkos. Toutefois, les hommes de Marcelino se sont inclinés à l'issue des tirs au but au match retour. Interrogé sur cette désillusion, Jonathan Clauss a confié que l'OM était victime par une malédiction en C1.

Troisième de Ligue 1 la saison dernière, l'OM a dû disputer le troisième tour préliminaire pour espérer une qualification en Ligue des Champions. Opposé au Panathinaïkos, le club phocéen s'est incliné au premier match (1-0). Mais au Vélodrome, les hommes de Marcelino ont réussi à revenir à hauteur des Grecs (2-1). Toutefois, l'OM s'est finalement incliné à l'issue de la séance des tirs au but (5-3).

«Il y a de la malédiction»

Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club ce dimanche soir, Jonathan Clauss est revenu sur cette désillusion face au Panathinaïkos. « L'élimination en Ligue des Champions ? C'est terrible à gérer, parce qu'on a eu le sentiment d'avoir bien fait, en tout cas sur le match retour. C'est vrai que sur le match aller, ça a été très compliqué. On se dit quand même que ce n'est pas passé, que ça va nous suivre et qu'on a raté quelque chose » , a confié le défenseur de l'OM, avant d'évoquer une malédiction en C1 .

«A un moment donné, on va basculer de l'autre côté»