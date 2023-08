L’OM se lâche sur un dossier galère

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'hiver dernier, l'OM n'avait pas hésité à mettre 32,5M€ sur la table, soit son record historique sur le marché des transferts, pour obtenir la signature de Vitinha. Le buteur portugais a eu beaucoup de mal à s'adapter les six premiers mois, et il semble désormais en pleine possession de ses moyens. Jean-Pierre Papin lâche ses vérités sur cet épineux dossier.

Arrivé en provenance de Braga lors du mercato hivernal 2023, Vitinha s'était hissé en tête des transferts les plus onéreux de toute l'histoire de l'OM pour 32,5M€, devançant ainsi un certain Dimitri Payet. Seulement voilà, le buteur portugais de 23 ans n'a pas du tout été convaincant durant les six premiers mois de son expérience phocéenne, terminant l'exercice 2022-2023 avec seulement deux buts au compteur en Ligue 1. Vitinha prenait donc l'allure d'un flop, mais depuis le début de cette nouvelle saison, l'ancien joueur de Braga affiche un niveau de jeu relativement rassurant et semble avoir retrouvé de la confiance.

« Chez nous, c'est un peu compliqué »

Interrogé au micro de Prime Video, Jean-Pierre Papin a évoqué le cas Vitinha. Et le conseiller du président Longoria à l'OM lâche ses vérités sur ce cas un peu particulier : « Petit à petit, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui écoute beaucoup. Moi je ne suis pas surpris qu'il ait retrouvé son allant d'avant. Mais ça sera bien mieux dans quelque temps. C'est un très bon joueur. Il est arrivé la saison dernière avec un certain bagage qu'il avait chez lui. Chez nous, c'est un peu plus compliqué. Il a aussi eu du mal à s’intégrer », indique Papin.

Vitinha aura de la concurrence à l'OM

Vitinha semble donc sur la voie de la guérison à l'OM, mais reste désormais à savoir s'il parviendra à s'imposer comme un titulaire en puissance aux yeux de Marcelino avec la concurrence de Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman NDiaye et Joaquin Correa cette saison en attaque.