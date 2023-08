L’OM annonce du lourd pour son buteur

Thibault Morlain

L’hiver dernier, l’OM a lâché 32M€ pour recruter Vitinha, le plus gros transfert de l’histoire du club phocéen. Très attendu, le Portugais n’a toutefois pas réalisé de grosses performances la saison dernière. Mais voilà que ça va aujourd’hui beaucoup mieux pour l’Olympien. Après 3 journées de Ligue 1, Vitinha apparait en grand forme et ça laisse présager du très bon. Jean-Pierre Papin se montre d’ailleurs confiant pour la suite en ce qui concerne le buteur de l’OM.

Décevant à son arrivée à l’OM, Vitinha avait certainement besoin d’un peu de temps pour s’acclimater à son nouvel environnement et digérer son départ de Braga. Et cette saison, c’est un tout nouveau visage que montre le Portugais. En effet, bien qu’il ne soit pas titularisé en Ligue 1 par Marcelino, Vitinha réalise un gros début de saison. Alors qu’il compte 2 buts en 3 matchs de championnat, le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM montre également un très gros investissement quand il est sur le terrain. De bon augure pour la suite ?

« Ça sera bien mieux dans quelque temps »

A l’OM, Vitinha peut notamment compter sur les précieux conseils d’un certain Jean-Pierre Papin. Conseiller du président, il assiste donc à l’éclosion de Vitinha et ça le ravit au plus haut point. Au micro de Prime Vidéo , Papin a expliqué ce samedi en marge de la rencontre face à Brest : « Petit à petit, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui écoute beaucoup. Moi je ne suis pas surpris qu'il ait retrouvé son allant d'avant. Mais ça sera bien mieux dans quelque temps ».

« C'est un très bon joueur »