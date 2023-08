Il persiste, voilà le problème de l'OM

Benjamin Labrousse

Ce samedi, l’OM s’est rassuré à domicile avec un beau succès face à Brest au Vélodrome (2-0). Les hommes de Marcelino, malgré les trois points obtenus, ont parfois fait preuve de suffisance, notamment en première période. Au sortir de la rencontre, l’entraîneur espagnol a livré son analyse sur les défauts encore présents chez ses joueurs.

Avec l’énorme déception du barrage de la Ligue des Champions encore en tête, l’OM espérait se relancer en Ligue 1 après le match nul concédé à Metz la semaine dernière. Face à une équipe de Brest co-leader du championnat avant la rencontre, le club phocéen a réussi sa mission.

L’OM gagne, mais ne convainc pas

Victorieux par 2 buts à 0 grâce à des buts de Chancel Mbemba et d’Ismaïla Sarr, les hommes de Marcelino n’ont pas tout réussi pour autant. Parfois brouillons, les partenaires de Pau Lopez ont pu compter sur une belle prestation de la part du gardien espagnol.

«Avoir moins de pertes de balles»