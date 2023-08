Il rechute à l'OM, l'entraîneur annonce la couleur

Pierrick Levallet

Victime d'une grave blessure qui a mis un terme à sa saison dès le mois de novembre lors de l'exercice 2022-2023, Amine Harit a fait son retour avec l'OM cet été. Mais après seulement cinq rencontres, le joueur de 26 ans a rechuté. L'international marocain est sorti sur blessure contre Brest ce samedi (2-0), et Marcelino n'a pas manqué de donner de ses nouvelles après la victoire de son équipe.

Particulièrement actif pour se renforcer lors de ce mercato, l’OM a également pu compter sur un retour de taille cet été. Victime d’une grave blessure juste avant la Coupe du monde la saison passée, Amine Harit avait vu son exercice 2022-2023 se terminer brutalement dès le mois de novembre. Après plusieurs mois de récupération, l’international marocain a fini par faire son retour avec le club phocéen.

À peine de retour avec l’OM, Harit rechute

Mais après seulement cinq matchs, Amine Harit a rechuté. Titulaire contre Brest ce samedi (2-0), le joueur de 26 ans a été contraint de céder sa place sur blessure. Il a été remplacé par François-Régis Mughe peu de temps après la mi-temps. Marcelino n’a d’ailleurs pas manqué de donner des nouvelles d’Amine Harit après la victoire de son équipe.

«On fera des examens plus complets pour déterminer avec précision la blessure»