L’OM boucle un nouveau transfert, l’entraîneur se lâche

Thomas Bourseau

Avec Joaquin Correa, l’OM a bouclé sa septième recrue estivale. Et à en croire les dernières informations circulant dans la presse, Michael Murillo pourrait être le huitième renfort du mercato de l’Olympique de Marseille. Entraîneur de l’OM, Marcelino a dressé un constat clair sur la venue de Joaquin Correa.

Tout est allé très vite pour Joaquin Correa. Mercredi soir, Relevo dévoilait un intérêt de l’OM pour l’international argentin aux 19 sélections. Du haut de ses 29 ans, Correa a débarqué à Marseille vendredi pour y passer sa visite médicale après un accord trouvé entre l’OM et l’Inter sur les modalités de l’opération.

Joaquin Correa débarque à l’OM

À en croire les informations de La Provence, l’OM a déboursé 1M€ pour le prêt payant de Joaquin Correa et devrait obligatoirement débourser la somme de 10M€ en fin de saison prochaine en cas de qualification de l’OM en Ligue des champions. Ce serait l’option d’achat obligatoire convenue entre les deux clubs. En cas d’échec dans la course à la C1, l’OM pourrait, s’il le souhaite, verser 13M€ à l’Inter pour boucler le transfert définitif de Joaquin Correa.

«C’est un profil qui peut être en adéquation avec notre système et notre style»