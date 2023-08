OM : En direct, il se fait recadrer après son départ

Amadou Diawara

En fin de contrat depuis le 30 juin avec l'OM, Alexis Sanchez vient de s'engager officiellement en faveur de l'Inter. Alors que la star chilienne fait son retour chez les Nerazzurri, Eric Di Meco a réagi à ce transfert. Et l'ancien défenseur de l'OM ne s'est pas montré tendre envers Alexis Sanchez.

A la peine à l'Inter, Alexis Sanchez a trouvé un accord avec les Nerazzurri pour résilier son contrat. Dans la foulée, l'attaquant chilien de 34 ans s'est engagé en faveur de l'OM, et ce, pour une durée d'une saison.

Mercato : L’OM interpellé après la bombe lâchée par cette star https://t.co/yyl0iVg2rs pic.twitter.com/HoeICAC0rd — le10sport (@le10sport) August 26, 2023

Di Meco regrette le choix d'Alexis Sanchez

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Alexis Sanchez était sans club jusqu'à ce samedi. En effet, l'Inter a officialisé le retour du Chilien ce samedi après-midi. Interrogé dans le Super Mercato Show , Eric Di Meco - ancien défenseur de l'OM - a vivement critiqué le choix d'Alexis Sanchez de quitter le Vélodrome pour revenir chez les Nerazzurri .

«L'OM t'a relancé, tu fais une grosse saison, fais en une autre»