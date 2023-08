L’OM boucle un nouveau transfert, le boss est aux anges

Thibault Morlain

Et de 7 ! Ce vendredi soir, l’OM a annoncé sa septième recrue du mercato estival avec l’arrivée de Joaquin Correa. L’attaquant argentin débarque en provenance de l’Inter Milan dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Correa intègre donc l’effectif de Marcelino et si on attend de voir ce qu’il donnera sur le terrain, Pablo Longoria semble déjà aux anges avec cette signature.

L’attaque de l’OM s’offre encore une nouvelle tête. Après Aubameyang, Ndiaye et Sarr, Marcelino va pouvoir compter sur un nouvel élément offensif afin d’animer le couloir gauche. Et c’est Joaquin Correa qui a posé ses valises sur la Canebière. N’ayant pas un énorme temps de jeu à l’Inter Milan, l’attaquant s’est donc engagé avec l’OM en prêt avec une option d’achat pour une opération globale qui pourrait coûter 12M€.

Correa débarque à l’OM

C’est ce vendredi soir que l’OM a officialisé l’arrivée de Joaquin Correa. « L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de Joaquín Correa en provenance du FC Internazionale Milano. L’attaquant s’est engagé en prêt avec option d’achat avec le club olympien après le succès de sa visite médicale » a-t-on pu lire dans le communiqué olympien.

