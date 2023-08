Il claque la porte et lâche d'étonnantes réponses sur l'OM

Axel Cornic

Alexis Sanchez n’est officiellement plus un joueur libre, puisque ce samedi l’Inter a annoncé son retour, tout juste un an après son départ. Un coup dur pour l’Olympique de Marseille, qui a longtemps espéré pouvoir convaincre l’attaquant, dont le contrat s’était terminé le 31 juin dernier, mais qui a finalement fait d’autres choix avec notamment Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Joaquin Correa.

C’était beau, le peu de temps que ça a duré. Meilleur joueur de l’OM et idole du stade Vélodrome, Alexis Sanchez n’aura passé qu’une petite saison dans le sud de la France. Un retour a été évoqué tout au long de ce mercato, mais le Chilien a finalement décidé de retrouver son ancien club de l’Inter.

« J’ai toujours dit dans ma carrière que mon souhait est de gagner et d’évoluer dans des équipes fortes et l’Inter en est une »

Dans une vidéo publiée ce samedi sur son site officiel, Alexis Sanchez explique la raison qui l’a poussé à revenir à l’Inter. « Tout le monde sait que l’Inter est une grande équipe, finaliste de la Ligue des Champions » a déclaré l’attaquant de 34 ans, qui ne citera jamais l’OM lors de ce court entretien. « J’ai toujours dit dans ma carrière que mon souhait est de gagner et d’évoluer dans des équipes fortes et l’Inter en est une. C’est un Alexis Sanchez plus mature qui revient, pour gagner encore plus ».

