Ce coup de fil a plombé un transfert du PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec Chelsea, Romelu Lukaku aurait pu s'engager en faveur du PSG dans les derniers instants du mercato. Mais alors que José Mourinho l'aurait contacté, le buteur belge aurait trouvé un accord contractuel avec l'AS Rome. Ainsi, Romelu Lukaku devrait être prêté pour une somme comprise entre 8 et 10M€ aux Giallorossi.

Après avoir officialisé le transfert de Gonçalo Ramos, son nouveau numéro 9, le PSG aimerait recruter un deuxième avant-centre cet été. Alors que la piste menant à Randal Kolo Muani ne s'est toujours pas concrétisée, le club de la capitale aurait ouvert la porte à l'arrivée de Romelu Lukaku.

Mbappé, Dembélé… Le RC Lens tremble avant le PSG https://t.co/Z6MOfUmqW4 pic.twitter.com/txlzYklA6V — le10sport (@le10sport) August 26, 2023

Mourinho a contacté Lukaku

Selon les dernières informations de Sky Sport Italia , le PSG songerait à boucler le prêt de Romelu Lukaku lors de ce mercato estival. Toutefois, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi devrait être devancé par l'AS Rome de José Mourinho sur ce dossier.

Un accord à 9M€ entre Lukaku et la Roma