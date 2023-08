Transfert inattendu au PSG, le verdict est imminent

Amadou Diawara

Indésirable du côté de Chelsea, Romelu Lukaku aurait alerté le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, qui serait prêt à boucler sa signature sous la forme d'un prêt avant la fin du mercato estival. Toutefois, le buteur belge de 30 ans pourrait snober le club parisien pour rejoindre l'AS Rome ce samedi.

Malgré la signature de Gonçalo Ramos, le PSG voudrait recruter un deuxième numéro 9 avant la fin de ce mercato estival. Si sa priorité serait Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), le club de la capitale aurait tout de même identifié le profil de Romelu Lukaku, sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec Chelsea.

Le PSG pense à boucler le prêt de Lukaku

Selon les dernières informations de Sky Sport Italia , le PSG serait prêt à se jeter sur Romelu Lukaku lors de cette fenêtre de transferts, qui ferme ses portes le 1er septembre en France. A en croire le média transalpin, la direction parisienne étudierait l'idée de recruter le buteur belge de 30 ans sous la forme d'un prêt. Toutefois, Romelu Lukaku se rapprocherait dangereusement de l'AS Rome.

Direction l'AS Rome pour Romelu Lukaku ?