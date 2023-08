Transferts - Mbappé : Cette annonce qui ne va pas plaire au PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait faire ses valises et rejoindre le Real Madrid d'ici la fin du mercato estival. Comme l'a laissé clairement entendre Kevin De Bruyne, le numéro 7 parisien ferait mieux de rejoindre l'écurie merengue, et ce, pour avoir plus de chances de remporter le Ballon d'Or.

Lors de l'été 2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Toutefois, à l'issue de la saison dernière, le numéro 7 parisien a fait parvenir une lettre à sa direction où il annonçait clairement qu'il n'allait pas activer la clause pour prolonger jusqu'en 2025.

Mbappé a tranché pour le transfert de cette star du PSG https://t.co/ucOkIakzFo pic.twitter.com/QKXxoK8ahM — le10sport (@le10sport) August 26, 2023

Mbappé désavantagé pour le Ballon d'Or au PSG ?

Engagé jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé pourrait donc être vendu par le PSG d'ici la fin de ce mercato estival, et ce, pour éviter un départ libre et gratuit à l'issue de son contrat. Alerté par la situation du capitaine de l'équipe de France, le Real Madrid pourrait profiter de l'aubaine en bouclant son transfert avant le 31 aout, date de la fin du marché en Espagne.

«C'est plus difficile pour Mbappé de gagner au PSG»