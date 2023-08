Il pousse ce crack à recaler le PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec l'OL, Bradley Barcola serait dans le viseur du PSG, qui aimerait boucler son transfert lors de ce mercato estival. Alors que des clubs étrangers seraient également sur les traces du crack de 20 ans, Emmanuel Petit lui a conseillé de poursuivre son aventure chez les Gones de Laurent Blanc.

Lors de ce mercato estival, le PSG s'est montré particulièrement actif. Dans le sens des arrivées, le club de la capitale s'est offert les services de dix joueurs au total : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig), Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos. Malgré tout, Luis Campos aimerait finaliser deux autres transferts d'ici la fin du mercato estival, programmée le 1er septembre. En effet, le conseiller football du PSG tenterait de finaliser les arrivées de Randal Kolo Muani et de Bradley Barcola (20 ans).

«Il panique beaucoup avec le ballon et le perd souvent»

En ce qui concerne Bradley Barcola, le PSG serait en concurrence avec plusieurs clubs étrangers. Toutefois, selon Emmanuel Petit, le crack de 20 ans ferait mieux de rester à l'OL lors de ce mercato estival. « Il a beaucoup de qualités, mais ses performances ne sont pas régulières, ce qui est normal car il est très jeune. Il n’a joué pour la première fois que la saison dernière, c’est donc quelque chose de très nouveau pour lui. Il marque six buts en une trentaine de matches. C’est un joueur intéressant, mais très jeune. Il a besoin de s’améliorer et de gagner en maturité, et sa qualité sur le terrain doit être plus efficace avec le ballon. Il panique beaucoup avec le ballon et le perd souvent », a estimé le champion du monde 98, avant d'en rajouter une couche.

«Je lui dirai de rester à Lyon»