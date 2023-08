Mercato : Une recrue surprise du PSG dévoilée ?

Thomas Bourseau

Après avoir mis la main sur Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos, le PSG ferait des pieds et des mains sur le marché pour accueillir Randal Kolo Muani. Le dossier s’éternise et si jamais le Paris Saint-Germain sentait l’échec, l’alternative Romelu Lukaku ne serait pas à écarter. Explications.

Avant même l’ouverture officielle du mercato le 10 juin dernier, il était déjà spécifié dans la presse que le PSG était en quête d’un attaquant de pointe. Finalement, après de longues semaines de spéculations, Gonçalo Ramos a débarqué au Paris Saint-Germain afin de remplir ce rôle.

Le PSG peine à arriver à ses fins avec Kolo Muani

A ses côtés, Ousmane Dembélé a lui aussi signé en faveur du PSG et il semblerait que la direction du club de la capitale ait à coeur de boucler les dossiers Bradley Barcola et surtout le transfert de Randal Kolo Muani. Cependant, le PSG peine à trouver un terrain d’entente avec l’Eintracht Francfort pour l’international français.

PSG : Une annonce tombe pour le successeur de Verratti https://t.co/yVXEayE3QZ pic.twitter.com/dxVLk7K2vJ — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

L’alternative Lukaku en prêt ?

Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, les hauts décideurs du PSG seraient susceptibles de se jeter sur les traces de Romelu Lukaku en cas d’échec pour Randal Kolo Muani. En effet, le journaliste italien affirme que Chelsea pourrait finalement laisser filer l’international belge sous la forme d’un prêt. Et dans ce cas de figure, le PSG et le FC Barcelone seraient sur les rangs. Le ton est donné.