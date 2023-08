«Changement radical à l'OM», il prédit une catastrophe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM a une nouvelle fois changé d'entraîneur. Marcelino a ainsi débarqué pour remplacer Igor Tudor et le technicien espagnol est évidemment arrivé avec sa méthode qui tranche avec celle de son prédécesseur. Le début de saison du club phocéen est ainsi poussif, ce qui inquiète Ludovic Obraniak.

« A l’instant T je suis plutôt pessimiste pour l’OM. Pour avoir vu tous leurs matchs depuis le début de la saison, il y a un changement radical de fonctionnement. On passe d’un pressing tout terrain en prenant tout de suite l’adversaire à la gorge, néanmoins tu n’avais pris que 40 buts sur toute la saison avec Tudor », confie-t-il au micro de La Chaîne L'EQUIPE , avant de poursuivre.

