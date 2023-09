L’entraîneur de l’OM fait un choix surprenant, il s’explique

Hugo Chirossel

Après avoir évolué à 11 contre 10 pendant la majeure partie de la rencontre, l’OM a finalement été tenu en échec par le FC Nantes vendredi soir (1-1), en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1. Une rencontre au cours de laquelle Marcelino n’a effectué qu’un seul changement, un choix qu’il a expliqué en conférence de presse.

L’OM pensait probablement passer une soirée tranquille vendredi sur la pelouse du FC Nantes (1-1). Ismaïla Sarr a ouvert le score dès la quatrième minute de jeu, avant de provoquer cinq minutes plus tard l'expulsion de Bastien Meupiyou. Mais finalement, les Marseillais ont été rejoints au score après l’égalisation de Mostafa Mohamed, sans jamais réussir à repasser devant.

Un seul changement, Ounahi est resté sur le banc

Un résultat décevant, qui a également provoqué quelques interrogations. En effet, Marcelino n’a effectué qu’un seul changement au cours de cette rencontre, en remplaçant Joaquin Correa, titulaire pour la première fois depuis qu’il a rejoint l’OM, par Iliman Ndiaye. Si Geoffrey Kondogbia et Amine Harit n’étaient pas présents pour cause de blessure, tout comme les dernières recrues Michael Murillo et Bamo Meïté, ce dernier étant fraîchement arrivé en provenance de Lorient, l’entraîneur marseillais avait les jeunes François-Régis Mughe et Emran Soglo à sa disposition.

« J’ai eu la sensation d’une maîtrise absolue sur les 25 dernières minutes »