Fiasco à l’OM, le boss calme tout le monde

Actuellement tout en haut du classement de la Ligue 1 avec sept points en trois journées, à égalité avec l’AS Monaco, le début de saison de l’OM reste malgré tout marqué par l’échec face au Panathinaïkos, en troisième tour préliminaire de Ligue des champions. Une élimination à laquelle ne s’attendait pas Pablo Longoria, mais le président marseillais reste malgré tout satisfait des résultats de son équipe en championnat et se projette désormais sur la Ligue Europa.

Une nouvelle fois, l'OM a connu énormément de changements cet été. À commencer par l’entraîneur en place, Igor Tudor ayant été remplacé par Marcelino, avec des idées et un système bien différent de ceux de son prédécesseur. L’effectif a lui aussi été remanié, surtout offensivement. Alexis Sanchez, Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi ont laissé leur place à Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr ou bien Joaquin Correa.

« On ne s'y attendait pas mais il faut passer à autre chose et à l'Europa League »

Des bouleversements et une instabilité qui n’ont forcément pas aidé l’OM pour son troisième tour préliminaire de Ligue des champions. L’élimination par le Panathinaïkos a été vécue comme une énorme déception dans les rangs marseillais, qui disputeront finalement la Ligue Europa. Malgré tout, les hommes de Marcelino ont obtenu sept points en trois journées de Ligue 1 disputées et pointent actuellement à la deuxième place du championnat, à égalité avec le premier, l’AS Monaco.

« Je suis satisfait du résultat »