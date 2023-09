Après l'OM, il est en pleine descente aux enfers

Amadou Diawara

Depuis son passage très compliqué à l'OM, Michaël Cuisance est en chute libre. En effet, le milieu de terrain français peine à enchainer les performances de hautes volées depuis de longs mois. Et il doit désormais faire ses preuves en deuxième division allemande, du côté du VfL Osnabrück.

Soumis à une lourde concurrence au Bayern, Michaël Cuisance a été prêté à l'OM lors de la saison 2020-2021. Toutefois, le milieu de terrain français a vécu un calvaire à Marseille. De retour au Bayern le 30 juin, Michaël Cuisance a été vendu à Venise dès janvier 2022. Et alors qu'il est en grosse perte de vitesse depuis son passage à l'OM, le joueur de 24 ans défend actuellement les couleurs du VfL Osnabrück, club de deuxième division allemande. Lors d'un entretien accordé à So Foot , Michaël Cuisance s'est livré sur sa descente aux enfers.

«Chaque joueur a son chemin, le mien n'est pas facile»

« En l’espace de quelques mois, tu es passé du Bayern Munich et de l’OM à un club de bas de tableau de D2 allemande. Est-ce que ça fait mal à l’ego et comment tu abordes cette aventure ? Je l’aborde de manière positive, même si c’est de la deuxième division et que le club est mal classé. Je pars du principe que j’ai débuté en n’ayant rien et qu’avant Mönchengladach et le Bayern Munich, je n’existais pas. Donc je ne vais pas me plaindre. Aujourd’hui, je sais quelles erreurs j’ai commises et ce qu’il faut faire pour ne plus les reproduire. J’ai aussi connu le très haut niveau, et je sais comment le retrouver. Par exemple, concernant les stats, je sais que le football actuel en demande de plus en plus, donc il va falloir travailler dessus. Chaque joueur a son chemin : pour certains c’est tout droit, pour d’autres c’est en zigzag. Le mien n’est pas facile » , a expliqué Michaël Cuisance, avant d'en rajouter une couche.

«Des problèmes font que le football n'est plus ta priorité»