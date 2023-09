Le départ de l’entraîneur de l’OM est réclamé, «c’est un règlement de compte»

Thibault Morlain

Après seulement 5 journées de Ligue 1, ça commence déjà à chauffer pour Marcelino. Même si l’OM pointe à la 3ème place du championnat, le jeu proposé par les joueurs de l’entraîneur espagnol est pointé du doigt. Les critiques fusent à l’encontre de Marcelino et certains n’hésitent déjà pas à parler d’un futur départ. C’est notamment le cas d’Adil Rami, mais voilà que Jérôme Rothen a tenu à voler au secours de l’entraîneur de l’OM.

Arrivé à l’OM pour remplacer Igor Tudor, Marcelino a imposé son 4-4-2 au club phocéen. Un schéma qui cristallise toutefois de grosses tensions depuis le début de la saison. En effet, alors que l’Espagnol s’entête avec ce système, les critiques sont nombreuses et il est notamment reproché le manque de jeu et de spectacle. Marcelino changera-t-il ses plans à l’avenir ? Il aurait tout intérêt si l’on en croit Adil Rami.

Le vestiaire balance, déjà le feu à l’OM ? https://t.co/4F8LPcEFNc pic.twitter.com/wi1OpyGCd0 — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

« Je ne vois pas cet entraîneur rester jusqu’à la fin de saison

Sur le plateau de Prime Vidéo , Adil Rami a évoqué le cas Marcelino. Et pour l’ancien joueur de l’OM, l’avenir de l’entraîneur olympien pourrait rapidement s’assombrir : « Je n’ai pas de conseils à lui donner, c’est un entraîneur à l’ancienne. Il a toujours fait ça avec cette compo là toute sa carrière. Sauf que là, tu es à l’OM, en France, c’est différent. Je pense qu’il va falloir qu’il s’adapte tôt ou tard. Je ne vois pas cet entraîneur rester jusqu’à la fin de saison. A Marseille on n’aura pas la patience ? Non, impossible ».

« C’est très facile de tomber sur l’entraîneur au bout de deux mois »