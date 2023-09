Il l’annonce en direct, c’est terminé à l’OM

Axel Cornic

Arrivé en lieu et place d’Igor Tudor à l’intersaison, Marcelino tente d’imposer sa vision du football à l’Olympique de Marseille et comme souvent, certains joueurs en sont victime. C’est le cas d’Azzedine Ounahi, qui n’a plus joué un seul match de Ligue 1 depuis la première journée et son but face au Stade de Reims (2-1).

La saison dernière Igor Tudor s’était montré assez dur envers certains de ses joueurs, de Dimitri Payet à Mattéo Guendouzi, en passant par Gerson. L’histoire se répète à l’OM, cette fois avec Marcelino !

Un joueur de l’OM confirme le malaise ? https://t.co/vLqttodQIT pic.twitter.com/a8h1PHvKBC — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Ounahi ne joue plus à l’OM

Le nouvel entraîneur de l’OM semble avoir une vision claire de l’équipe qu’il souhaite mettre en place et Azzedine Ounahi n’en fait partie. Marcelino a plusieurs fois expliqué compter sur le Marocain, mais la vérité est qu’on ne l’a plus vu sur un terrain de Ligue 1 depuis le 12 août dernier.

« Je pense que c'est terminé pour les espoirs d'Ounahi »