Transfert historique à l’OM, Riolo fait son mea culpa

Axel Cornic

Recruté pour une somme record lors du dernier mercato hivernal, Vitinha a eu beaucoup de mal à s’imposer à l’Olympique de Marseille lors de ses six premiers mois. Mais tout a changé, puisqu’il est l’un des meilleurs à l’OM depuis le début de la saison avec deux buts en cinq matchs de Ligue 1… soit autant que son total de la saison dernière !

Troisième de Ligue 1, l’OM ne passionne pas vraiment depuis le début de la saison. Les choix de Marcelino ne sont pas compris par tous et sa vision du football ne se voit pas encore sur l’équipe, avec notamment un dernier match face au TFC assez pauvre en jeu (0-0).

Coup dur à l'OM, il dénonce l'erreur de l'entraineur https://t.co/a0rWlaDyAv pic.twitter.com/LwY8PE1fYR — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Enfin le vrai Vitinha à l’OM

Il y a toutefois des bonnes choses et cela concerne notamment Vitinha, le plus gros transfert de l’histoire de l’OM. Très décevant depuis son arrivée, l’attaquant de 23 ans montré un autre visage cette saison et semble pouvoir être le numéro 9 que cherche tant le club marseillais.

« Vitinha est certainement l'un des meilleurs »