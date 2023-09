Une légende de l'OM va transformer cet attaquant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté en janvier dernier pour 32M€, Vitinha est devenu le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Mais pour le moment, il peine à justifier un tel investissement avec des prestations décevantes. Cependant, le Portugais compte bien s'appuyer sur Jean-Pierre Papin pour revenir plus fort et réaliser une grande saison.

Viitnha compte s'appuyer sur Papin

« J’apprends beaucoup à son contact. Il discute beaucoup avec moi, un joueur de son niveau a beaucoup de choses à m’apprendre. Cela va beaucoup m’aider et cela m’a déjà aidé. Je dois être à l’écoute », confie l'attaquant de l'OM dans une interview accordée à Maritima .

«Cela me fait évoluer et grandir !»