Mercato : Pari gagnant pour l’OM ? Il annonce du lourd !

Thomas Bourseau

En janvier dernier, et ce après avoir essuyé divers échecs lors du mercato, l’OM accueillait Vitinha. Le nouveau numéro 9 de l’OM a coûté 32M€ au club phocéen faisant de lui le joueur le plus cher de son histoire. Un pari osé donc de la part de l’Olympique de Marseille qui commence seulement à se justifier. Vitinha est revenu sur son passage à vide.

Tout n’a pas été rose pour Vitinha depuis son arrivée à l’OM l’hiver dernier. Outre le fait d’avoir les 32M€ de son transfert qui l’ont suivi partout, lui qui est le joueur le plus cher de l’histoire du club marseillais, l’attaquant portugais a particulièrement peiné à s’acclimater à l’OM tant sur le terrain qu’en dehors. Pour Maritima , Vitinha a vidé son sac sur ses difficultés.

«C’est ce dont j’avais besoin, du temps pour m’adapter»

« C’était difficile quand je suis arrivé à Marseille, mais c’est comme ça, c’est le foot. Marseille c’est une grande ville et un grand club. Aujourd’hui, je suis bien ici. Je me sens bien, de mieux en mieux préparé. Je m’améliore de jour en jour. Cela m’aide à m’adapter au club, à la ville et à la langue. C’est ce dont j’avais besoin, du temps pour m’adapter et avoir plus confiance en moi, gagner la confiance du club, des supporters et aussi de mes coéquipiers » . a affirmé le numéro 9 de l'OM avant d'enchaîner.

La révolution à l'OM va faire une victime importante https://t.co/3PrbbFKg5I pic.twitter.com/Flpj5kYsKh — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

«C’est un Vitinha nouveau»